Социальный кодекс: что это и как он появился в Петербурге

Фото: ЗАКС.Ру

В ноябре 2024 года исполнилось 13 лет с момента подписания Социального кодекса Петербурга. Это свод законов, объединивший в себе все доступные жителям города меры помощи и поддержки — от субсидий малоимущим до самых разных льгот многодетным семьям и ветеранам. ЗАКС.Ру рассказывает об истории создания кодекса и о том, что он собой представляет в наши дни.

Что такое Социальный кодекс

Социальный кодекс соединил в себе существующие положения о мерах поддержки и условиях ее получения вместе с перечислением категорий граждан, имеющих право на ту или иную помощь от города. С его принятием Петербург получил единый свод законов в социальной сфере, что должно было в том числе послужить удобству самих петербуржцев. Теперь все сведения о полагающихся горожанам выплатах и льготах собраны под одной обложкой, что облегчает поиск нужной информации.

Практически в самом начале документа содержится перечисление категорий горожан, имеющих право на социальную поддержку. Среди прочего это дети-сироты и дети без попечения родителей, семьи с детьми и многодетные семьи, малоимущие семьи и малоимущие одинокие люди, студенческие семьи и семьи военнослужащих, доноры, ветераны труда, представители ряда профессий, пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и ряд иных категорий граждан.

При этом сам список регулярно подвергается правкам и расширяется. Например, с 2013 года в перечне находятся семейные пары, отметившие 50-летний, 60-летний или 70-летний юбилей супружеской жизни. В 2023 году список пополнился обладателями званий народного артиста, народного художника, народного учителя и народного архитектора.

Кодекс состоит из четырех разделов, два из которых можно отнести, скорее, к категории технических. Первый раздел содержит общие положения, встречающиеся в тексте, и раскрывает их значения. Из него, в частности, можно узнать, что под социальной поддержкой в документе понимается обеспечение социальных гарантий гражданам, в том числе путем выплат и натуральной помощи, а также предоставления различных услуг. Четвертый раздел касается изменения или отмены ряда законов в связи с вступлением кодекса в силу.

Основная смысловая часть кодекса содержится во втором и третьем разделах. Так, второй раздел описывает меры социальной поддержки применительно к различным категориям горожан. Например, глава 3 описывает выплаты и льготы, положенные детям-сиротам и детям без попечения родителей, а также порядок их предоставления. Среди прочего это может быть компенсация стоимости одежды и обуви для учащихся, а может быть и предоставление второго среднего профессионального образования по программам подготовки рабочих и служащих за счет бюджета. Подобным же образом, когда в одной главе собраны все меры поддержки той или иной категории граждан, строится и большинство других глав раздела.

В свою очередь, третий раздел посвящен видам социальной помощи (например, пособиям и доплатам), порядку ее оказания и категориям лиц, которые вправе претендовать на ее получение.

От проекта до закона

Социальный кодекс вступил в силу 1 января 2012 года, и это поставило точку долгой работе по его созданию. Планами по созданию кодекса еще в марте 2004 года делился депутат Игорь Михайлов, возглавлявший в третьем созыве ЗакСа комитет по законодательству. В интервью ЗАКС.Ру парламентарий, в частности, выражал мысль, что принятие документа "может стать пилотным проектом в стране". С высоты прошедших лет можно отметить, что здесь он ошибся: уже в конце 2004 года Социальный кодекс был принят в Белгородской области.

Работа над сводом в Петербурге стартовала под занавес того же 2004 года. В конце декабря в Смольном состоялось первое заседание рабочей группы по созданию кодекса. Во главе ее встала вице-губернатор Людмила Косткина, курировавшая в городском правительстве вопросы, связанные с социальной сферой.

Член рабочей группы, депутат третьего созыва ЗакСа Наталия Евдокимова предполагала тогда, что на создание "более-менее внятного документа" уйдет не менее года. Как выяснилось позже, подобный прогноз оказался излишне оптимистичным.

При этом нельзя сказать, что проект сразу же убрали в долгий ящик. В марте 2005 года Валентина Матвиенко, бывшая тогда губернатором Петербурга, упоминала принятие Социального кодекса в числе задач, стоящих перед властями города. В декабре уже упоминавшийся депутат Михайлов говорил о документе как об одном из наиболее важных законов в повестке ЗакСа на 2006 год.

Однако ни в 2006-м, ни в последующие годы идея реализована не была, хотя о ней и не забывали. В 2010 году бывший тогда спикером ЗакСа Вадим Тюльпанов вспомнил о проекте в ходе принятия в третьем чтении закона "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге". Однако и в том году инициатива до городского парламента не добралась.

Случилось это только в конце июня 2011 года. На рассмотрение ЗакСа проект внесла фракция "Единая Россия". Подпись под документом поставил ее тогдашний руководитель, а ныне депутат Госдумы Вячеслав Макаров.

В отличие от самого проекта, который предсказуемо отличался заметным объемом, пояснительная записка к нему была весьма лаконична. "Проект закона "Социальный кодекс" разработан в целях кодификации действующего законодательства Санкт-Петербурга в сфере социального обеспечения и социальной защиты, упорядочения существующих видов социального обеспечения без установления новых видов" — вот и весь текст, приложенный к внесенному кодексу.

Если до сих пор разговоры о проекте длились годами, то после внесения в ЗакС документу потребовалось менее полугода до принятия в третьем чтении. Это случилось 9 ноября, а уже спустя полмесяца подпись под ним поставил бывший в тот момент губернатором Георгий Полтавченко. При этом градоначальник выразил мнение, что закон станет "особой социальной конституцией города", и добавил, что его "нужно издать большим тиражом, чтобы каждый житель мог свободно с ним ознакомиться".

К тому моменту Матвиенко уже оставила свой пост ради места в Совете Федерации. Однако проект был внесен в последние месяцы, когда она еще находилась во главе Петербурга. Как результат, судьба одного документа оказалась связана с фигурами двух губернаторов и — в том числе — с фигурами двух спикеров городского парламента.

За принятием приходят правки

С момента вступления Социального кодекса в силу прошло почти 13 лет, и все это время закон подвергался правкам и изменениям. Собственно, с самого начала они не заставили себя ждать: уже на первом в 2012 году заседании комиссии ЗакСа по социальной политике и здравоохранению прозвучали предложения об отсрочке на год вступления в силу некоторых положений документа. Но это было еще только начало.

Вскоре после заседания Косткина, к тому моменту перешедшая из Смольного в ЗакС, сообщила о создании рабочей группы по поправкам в документ, в частности, в вопросе летнего отдыха детей. В феврале и марте исправлять кодекс взялась комиссия по делам ветеранов, в мае к правкам вернулась комиссия по соцполитике, которая за раз рассмотрела уже три инициативы от депутатов. В итоге поправки в Соцкодекс оказались в числе вопросов, рассмотренных на первом заседании осенней сессии парламента в 2012 году.

Работа над кодексом продолжается в течение всего года. Если говорить о последних изменениях, то, например, в конце октября стало известно об очередном законопроекте, направленном на его совершенствование. Инициатива в подготовке поправок принадлежала Смольному, речь в них идет об уточнении понятия студенческой семьи с одновременным увеличением ежемесячной выплаты, положенной таким получателям. Предполагается, что ее размер увеличится до величины регионального прожиточного минимума на ребенка. По состоянию на конец ноября разница в значениях оказывается почти пятикратной.

Буквально за неделю до описанного выше проекта на рассмотрение ЗакСа поступил другой, касающийся предоставления семьям с детьми, больными идиопатическим сколиозом II степени, специальных корсетов. Еще раньше, в начале октября, губернатор Александр Беглов подписал поправки в Соцкодекс, предусматривающие увеличение выплат ветеранам Великой Отечественной войны к юбилеям ее окончания.

Развитие кодекса следует в том числе и общероссийским трендам. Например, 2024 год был объявлен в России Годом семьи, и ряд поступивших за прошедшие месяцы инициатив касались именно поддержки детей и родителей. Это относится и к так называемому детскому приданому: с 1 августа каждому новорожденному полагается подарок от города, в котором собраны развивающие игрушки и приборы, которые могут пригодиться при уходе за младенцем. Норма о выдаче детских наборов закреплена в Соцкодексе, причем на принятие соответствующей поправки потребовалось меньше месяца: в начале апреля текст появился на сайте Смольного для прохождения антикоррупционной экспертизы, а уже 25 апреля документ получил подпись губернатора Александра Беглова.

Фото: ЗАКС.Ру

Проект "Город для семьи" реализован на средства гранта Санкт-Петербурга