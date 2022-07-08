Первый год восьмого созыва Госдумы

фото: duma.gov.ru

Восьмой созыв Государственной думы завершил свой парламентский год. От Петербурга в Госдуму прошли как и старожилы, так и новые депутаты. Кто-то - старался изменить сложившийся уклад, кто-то - плыл по течению. Чем запомнится первый парламентский год восьмого созыва - в материале ЗАКС.Ру.

Законотворческая деятельность

В Государственной думе 14 депутатов, которые избрались от Петербурга. Большинство от "Единой России": Сергей Боярский, Вячеслав Макаров, Виталий Милонов, Юрий Петров, Михаил Романов, Сергей Соловьев, Александр Тетердинко и Николай Цед. Также выдвигался от "Единой России" Евгений Марченко, но уже в осенью 2021 перестал быть единороссом.

По списку "Справедливой России - За правду" прошел в федеральный парламент Олег Нилов, а по округу - Елена Драпеко. Также в Госдуму вернулась Оксана Дмитриева, выдвинутая Партией роста, а первый раз в парламент попала Ксения Горячева от "Новых людей". Петербург от КПРФ в ГД представляет Сергей Пантелеев.

В начале работы восьмого созыва активно обсуждался законопроект об отмене оплаты жилищно-коммунальных услуг ветеранами Великой Отечественной войны. Федеральный парламент решил не принимать проект закона. Не голосовали по документу депутаты Петербурга от "Единой России", а представительница "Новых людей" Ксения Горячева воздержалась. Только четыре петербургских парламентария решили поддержать законопроект: Дмитриева, Пантелеев, Драпеко и Нилов.

Из всех документов, одобренных в первый парламентский год восьмого созыва Госдумы, ключевым для страны и остального мира стало принятие обращения к президенту страны Владимиру Путину о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик. Через неделю после этого Россия начала "специальную военную операцию" на Украине, а голосовавших за обращение иностранные государства внесли в санкционные списки. Из петербургских депутатов в такой перечень США попали 13 из 14 человек: все, кроме Драпеко, которая в день голосования отсутствовала из-за болезни. Позже она высказалась в поддержку "спецоперации".

Вскоре был принят документ о введении уголовной ответственности за распространение недостоверной информации об армии России. Депутаты оперативно приняли изменения в Уголовный кодекс, добавив в него статью 207.3. Максимальное наказание по ней - 10-15 лет заключения, если фейки "повлекли тяжкие последствия", какие именно - не уточняется.

Депутаты "Единой России" от Петербурга поддержали эти изменения, так же как и парламентарии от "Справедливой России – За правду". Против и воздержавшихся не было. Не голосовали ставший беспартийным Марченко, Дмитриева, Пантелеев и Горячева. В тот день Марченко вообще не голосовал ни по одному вопросу.

Перед "летними каникулами" депутаты Госдумы успели принять еще ряд значимых законопроектов. В частности, ужесточили закон об иностранных агентах. Теперь не обязательно получать иностранное финансирование, достаточно попасть под зарубежное "влияние". Что именно под этим подразумевается - в документе не уточняется. Против законопроекта проголосовала только Дмитриева, воздержалась - Горячева. Не голосовали по проекту закона Марченко, Милонов, Романов и Пантелеев. Остальные поддержали.

Также федеральные парламентарии приняли законопроект, который приравнивает к госизмене переход на сторону противника в вооруженном конфликте, где одной из сторон выступает Россия. За это грозит от 12 до 20 лет заключения. Против документа проголосовали только Дмитриева и Пантелеев, не голосовали Марченко и Милонов, а остальные парламентарии от Петербурга поддержали документ. Отметим, Милонов в тот день не голосовал ни по одному проекту закона.

Новички

Четыре представителя "Единой России" попали в федеральный парламент впервые. Среди них, бывший вице-спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров. Провожали его в Москву долго, но уверенно. В федеральном парламенте Макаров долго себя не проявлял и до февраля 2022 года даже не поднимался на трибуну, хотя в ЗакСе регулярно выступал с речами. Взять слово он решил для поддержки обращения к Путину о признании ЛДНР.

В следующий раз депутат выступал по поводу "спецоперации". Макаров заявил, что Россия своими действиями "заканчивает войну". В третий, и последний раз в прошедшем парламентском году, единоросс просто восхищался Путиным и говорил про блокадный код.

На рассмотрение Госдумы Макаров внес девять законопроектов. Все - в соавторстве с другими депутатами. Подводя итоги работы парламента, Макаров снова стал рассуждать про заканчивание войны с помощью "спецоперации".

Еще один новичок в Госдуме от "Единой России" - Сергей Соловьев, тоже пришел в федеральный парламент из петербургского. За девять месяцев работы он в соавторстве с другими депутатами подготовил один законопроект о том, что муниципальные культурно-досуговые учреждения могут не платить налог на прибыль. Документ приняли в марте 2022 года.

В разговоре с ЗАКС.Ру Соловьев напомнил, что входит в комитет по культуре. В рамках его работы он подготовил с коллегами поправки в законы о сохранении культурного наследия России. По его словам, работать депутатом Госдумы сложнее, но интереснее.

- Мне нравится, я работаю, выкладываюсь по полной. <...> Задачи другого порядка. В Законодательном собрании мы работали в интересах города, то тут приходится законы принимать для всей Российской Федерации. Повестка на порядок больше, в среднем у нас 50-60 вопросов, мы 4 часа сидим без перерыва, работаем. Каждый закон очень детально прорабатывается. Действительно, сложнее, но интереснее в каком-то плане, - сказал Соловьев.

Он добавил, что важным считает принятие Госдумой законопроектов, направленных на противодействие санкциям, введенным против России после начала "спецоперации". Печальные прогнозы не оправдались, считает депутат. По его мнению, российская экономика просела не так значительно, как ей предрекали.

Впервые прошли в Госдуму Александр Тетердинко, который был депутатом ЗакСа, и Николай Цед, возглавлявший администрацию Приморского района Петербурга. В основном, они выступали для представления законопроектов. Тетердинко периодически обсуждал документы других коллег. Оба активно ведут свои страницы в социальных сетях. Цед, например, рассказывает, как катается на сапсёрфе, а Тетердинко - публикует видео с песнями коллег под гитару.

Самая молодая из новеньких - депутат от "Новых людей" Ксения Горячева. В парламенте она готовила собственные законопроекты, интересовалась инициативами других депутатов и выступала по некоторым вопросам. В частности, она говорила о необходимости изменить систему включения людей в Общественные наблюдательные комиссии (ОНК):

- В последние же годы - мы с вами все это видим - в комиссии стали избираться бывшие силовики, люди, непосредственно участвующие в работе исправительной системы, которые представляют её интересы и защищают не сидящих людей, а защищают руководство учреждений ФСИН. <...> Нужно убрать монополию Общественной палаты на отбор членов ОНК, необходимо расширить этот круг, подключив как минимум членов совета по правам человека и их рекомендации. Нужна открытость результатов голосования за членов ОНК, иначе получается, что опытных правозащитников не выбирают, а неизвестных людей инкогнито, наоборот, выбирают.

В разговоре с ЗАКС.Ру Горячева отметила, что темы правозащиты стали "красными линиями" и что она рада тому, что эти вопросы удалось поднять. Депутат добавила, что сейчас у нее убавилось скепсиса по отношению к работе Госдумы.

- Оказалось, что очень много людей очень много всего делают. Сама законотворческая работа предполагает, что ты можешь проделать огромное количество разных задач, погружаясь в какую-то тему, и понять, что то, что ты собирался предложить, невозможно сейчас сделать, не нужно или законов уже достаточно, а не работает все по другим причинам, - призналась Горячева.

Она добавила, что практически 90% времени тратит на работу, но часов в сутках все равно не достает. По мнению депутата, она хорошо поработала в текущем созыве.

Старожилы

Депутат от Партии роста Оксана Дмитриева уже была федеральным парламентарием несколько созывов, но не смогла избраться в Госдуму в 2016 году. На выборах в 2021 году Дмитриева снова получила мандат депутата Государственной думы и активно включилась в работу парламента. По признанию Дмитриевой, коллеги говорили, что ее не хватало.

Дмитриева в Госдуме обратила внимание на пенсионные вопросы: о судьбе накопительной части пенсии, об индексации выплат работающим пенсионерам, о результатах пенсионной реформы. Про последнее Дмитриева начала говорить в Госдуме еще осенью 2021 года. Сейчас, по ее словам, удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки - Счетная палата должна проверить все цифры по пенсионной реформе и смертности пенсионеров.

Дмитриева отметила, что удалось добиться и решения ряда других вопросов. Однако, некоторые проблемы остаются актуальными. В частности, складирование денег от нефтегазовых доходов в Фонде национального благосостояния, привела пример депутат:

- Я всегда говорила, что это вычет из экономического роста, что мы субсидируемым экономики чужих стран. Теперь, казалось бы, всем уже всё ясно, 300 млрд у нас украли и никогда не вернут, но бюджетное правило приостановлено только на 2022 год, а с 2023 года - новое бюджетное правило, и снова идет речь о том, что нельзя тратить нефтегазовые доходы.

Дмитриева подготовила законопроект о том, чтобы все доходы от экспорта углеводородов направлять в бюджет, но документ даже не поставили в повестку. Другие проекты законов депутата от Партии роста Госдума тоже пока не обсуждала. Дмитриева надеется, что в следующей сессии их рассмотрят. Прошедший же год депутат назвала тяжелым:

- В целом, парламентский год, прямо скажем, тяжелый. Пожалуй, до этого никогда не было такого груза ответственности и понимания того, что от твоего решения зависит и что твое решение повлечет. Многие решения необходимые, но тяжелые.

Остальные петербургские депутаты в Госдуме находятся не первый созыв подряд. Единоросс Юрий Петров продолжает оставаться самым незаметным из коллег Северной столицы, а Виталий Милонов - одним из самых медийных, судя по рейтингу коэффициента полезности парламентариев.

Марченко в парламентский год выделился не только тем, что стал самым богатым петербургским депутатом в Госдуме, но и тем, что покинул ряды "Единой России". Не совсем добровольно. Марченко решил голосовать против утверждения бюджета страны на 2022 года. Он заявил, что не смог задать вопрос министру финансов Антону Силуанову, а спросить хотел о выделении денег на строительство центра высокотехнологической педиатрии на базе Педиатрического университета в Петербурге. Комиссия по этике "Единой России" решила, что это нарушение устава партии - Марченко исключили из единороссов.

После этого Марченко стал голосовать и по другим вопросам не так, как депутаты от "Единой России". Например, он не поддержал законопроект о доступе в общественные места по QR-кодам.

Наоборот, продвижение по карьерной лестнице внутри партии произошло у Сергея Боярского. Он сменил своего нового коллегу Макарова в должности руководителя петербургским отделением "Единой России". Боярский, как и в прошлом созыве, вел активную деятельность и в Госдуме, и вне ее стен. Как он отметил в своем Telegram-канале, самыми важными итогами парламентской сессии стали три инициативы: пакет антисанкционных мер, пакет законов в сфере образований и изменения в сотрудничестве со Счетной палатой.

Парламентарии Драпеко, Нилов, Пантелеев и Романов с речами с трибуны Госдумы не выступали, разве что представляли подготовленные их комитетами законопроекты. Изредка они задавали вопросы по другим документам. Например, Драпеко в мае 2022 года была озабочена наполнением аптечек российских военных, а Нилов интересовался судьбой указов президента, необходимостью признать насвай наркотиком и многим другим.

София Саттарова / фото duma.gov.ru