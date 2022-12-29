На осужденного за твит про детей силовиков блогера Синицу завели еще одно уголовное дело

Блогер Владислав Синица, отбывающий пятилетний срок из-за неосторожной реплики в Twitter про детей сотрудников правоохранительных органов, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

Следствие считает, что заключенный, будучи в санчасти, смог создать еще один Twitter-аккаунт и публиковать в нем резкие высказывания о военнослужащих, а также призывы к насильственным действиям в отношении руководства страны. Новое дело завели по ч.2 ст.280 УК (призывы к экстремистской деятельности), по которому блогер, отрицающий вину, рискует получить еще пять лет колонии.

Напомним, что 33-летний Синица получил свой нынешний срок после задержания, случившегося в разгар московских несанкционированных митингов лета 2019 года. Акции жестко разгонялись росгвардейцами и полицией. Блогеру инкриминировали разжигание ненависть к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов" с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).