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На осужденного за твит про детей силовиков блогера Синицу завели еще одно уголовное дело

фото ЗакС политика На осужденного за твит про детей силовиков блогера Синицу завели еще одно уголовное дело

Блогер Владислав Синица, отбывающий пятилетний срок из-за неосторожной реплики в Twitter про детей сотрудников правоохранительных органов, стал фигурантом нового уголовного дела. Об этом сообщает правозащитный проект "Сетевые свободы".

Следствие считает, что заключенный, будучи в санчасти, смог создать еще один Twitter-аккаунт и публиковать в нем резкие высказывания о военнослужащих, а также призывы к насильственным действиям в отношении руководства страны. Новое дело завели по ч.2 ст.280 УК (призывы к экстремистской деятельности), по которому блогер, отрицающий вину, рискует получить еще пять лет колонии.

Напомним, что 33-летний Синица получил свой нынешний срок после задержания, случившегося в разгар московских несанкционированных митингов лета 2019 года. Акции жестко разгонялись росгвардейцами и полицией. Блогеру инкриминировали разжигание ненависть к социальной группе "сотрудники правоохранительных органов" с угрозой применения насилия (п. "а" ч. 2 ст. 282 УК).


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