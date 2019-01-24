СМИ: В Дамаске рядом с посольством РФ в Сирии прогремел взрыв

В Дамаске в районе Аль-Адави прогремел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на сирийское агентство SANA.
По информации Intelligence Fusion–Asia, взрыв прогремел в непосредственной близости от посольства России в Сирии. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.
По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль, посольство работает в штатном режиме, сообщил дежурный комендант.
#Syria: An explosion has been reported close to the Russian Embassy in #Damascus, details to follow.#Breaking @IntellFusion pic.twitter.com/GwM0qsvSb5— Intelligence Fusion -Asia (@IF_asia_) 24 января 2019 г.
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