СМИ: В Дамаске рядом с посольством РФ в Сирии прогремел взрыв

В Дамаске в районе Аль-Адави прогремел взрыв, передает РИА "Новости" со ссылкой на сирийское агентство SANA.

По информации Intelligence Fusion–Asia, взрыв прогремел в непосредственной близости от посольства России в Сирии. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

По предварительным данным, взорвался заминированный автомобиль, посольство работает в штатном режиме, сообщил дежурный комендант.

#Syria: An explosion has been reported close to the Russian Embassy in #Damascus, details to follow.#Breaking @IntellFusion pic.twitter.com/GwM0qsvSb5