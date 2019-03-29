В ЗакСе Петербурга хотят законодательно урегулировать фудшеринг

Депутат петербургского парламента Денис Четырбок («Единая Россия») выступил за разработку закона, регулирующего фудшеринг, общественное движение по «спасению» еды. В пятницу, 29 марта, помощь занимающимся фудшерингом предпринимателям обсудили на заседании комитета по законодательству.

Четырбок отметил, что сегодня бизнес утилизирует от трети до половины приготовленных и нереализованных продуктов ежедневно. По его словам, предпринимателей, раздающих нераспроданную еду, можно стимулировать налоговыми льготами.

В поддержку инициативы высказалась представитель проекта «Ночлежка» Елена Банштет.

- Мы, безусловно, поддерживаем эту идею, потому что расширится количество организаций которые будут работать с нами, - отметила она.

Заместитель начальника отдела санитарного надзора Роспотребнадзора Алексей Лукьянченко подчеркнул, что передаваемые продукты должны отвечать ряду санитарно-технических условий.

Депутат «Единой России» Сергей Купченко в свою очередь спросил, кто будет нести ответственность, если еда испортится уже после того как ее передадут общественной организации, например «Ночлежке». Лукьянченко ответил, что в таком случае ответить придется «Ночлежке».

- Благими намерениями вы сами знаете, куда выстлана дорога, - парировал Купченко, отметив, что инициатива не проработана и к ней очень много вопросов.

На это возразил представитель КПРФ Александр Рассудов. Он заявил, что в городе, пережившем блокаду, уничтожение еды является актом кощунства.

- Я не верю, что карета превратится в тыкву на следующий день после истечения срока годности, - сказал коллегам Рассудов.

Он также отметил, что в России продолжают уничтожать ввозимую еду по политическим мотивам, в рамках реализации контрсанкций.

- Это бомбежка Воронежа, выстрел в самого себя, - добавил депутат.

Комитет утвердил обращение в адрес руководителя управления Роспотребнадзора Петербурга Натальи Башкетовой. Ее попросят изучить существующий опыт фудшеринга в России и высказать свое мнение относительно законопроекта о налоговых льготах делящимся едой.

Сергей Еремеев

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