Активистка "Открытой России" Шевченко стала лауреатом премии Фонда Немцова

Фонд Бориса Немцова присудил премию 2019 года за смелость в отстаивании демократических ценностей активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко, сообщил в Twitter Владимир Кара-Мурза. Награду передадут представителю активистки 12 июня.

Шевченко находится под домашним арестом, ей предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ее дело – первое подобное в России. Активистке вменяют такие эпизоды «сотрудничества» с нежелательной организацией, как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения. Однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации в России) и штрафовали.

Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование. Вместо него возникла одноименная общественная организация, ранее в Минюст подали учредительные документы. Руководителем новой «Открытой России» избрана юрист Анастасия Буракова.