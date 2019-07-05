Польша передаст России совладельца сгоревшего ТЦ "Зимняя вишня"

Суд Польши решил экстрадировать в Россию совладельца ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслава Вишневского, передает РИА «Новости».

Адвокат Вишневского обжаловал это решение, но апелляционный суд Варшавы оставил в силе постановление. Таким образом, решение вступило в законную силу. Дело передано министру юстиции, который примет окончательное решение.

В России Вишневского подозревает в нарушении ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки). По версии следствия, в 2013-2014 годах он через посредника передал 7 млн рублей начальнику инспекции стройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никите Чередниченко. Вишневский заочно арестован и объявлен в федеральный розыск: по данным следователей, с 2016 года он жил в Испании.

В марте 2018 года в «Зимней вишне» разгорелся пожар, погибли 60 человек, большинство из них – дети. Одной из причин трагедии считается халатность руководителей комплекса, проигнорировавших проблемы с пожарной сигнализацией. После многочисленных проверок ТЦ по всей России на противопожарную пригодность по всей стране закрыли почти треть из них. Всего к уголовной ответственности по делу были привлечены 15 человек.

На месте снесенного центра планируют создать сквер в память о жертвах пожара. Здание ТЦ более не пригодно к использованию, а место «всегда будет ассоциироваться» с трагедией, сообщали тогда в администрации Кемерово. Предполагается, что сквер обустроят к сентябрю 2019 года.