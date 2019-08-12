Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

15:50

ИКМО «Коломяги» не поверила справедливороссу, что он не «родинец»

фото ЗакС политика ИКМО «Коломяги» не поверила справедливороссу, что он не «родинец»

Выдвиженец от партии «Справедливая Россия» в депутаты МО «Коломяги» Павел Вдовин не смог зарегистрироваться кандидатом, потому что местная избирательная комиссия была уверена, что он состоит в другой партии.

Как рассказал ЗАКС.Ру Вдовин, члены ИКМО в доказательство своей правоты показали ему листовку времен прошлых муниципальных выборов, на которые он шел как представитель партии «Родина». Сам выдвиженец уверяет, что покинул ряды «родинцев» в мае 2019 года и его бывшая партия уведомила об этом ИКМО.

- Мы написали жалобу в Горизбирком. Она обязала ИКМО зарегистрировать меня в пятидневный срок. Заседание муниципальной избирательной комиссии назначили на четверг, 8 августа, потом отменили, назначили на субботу. В субботу [члены ИКМО] сами не пришли, дали мне бумажку о переносе на понедельник. Я попросил дать объяснение, по какой причине. Ответили, что нет кворума, но письменного документа не дали, - сообщил Вдовин.

Он полагает, что регистрацию специально затягивают, чтобы у него осталось мало времени на ведение агитации.

Еще один представитель эсеров в МО «Коломяги» Сергей Максимов рассказал ЗАКС.Ру, что его ИКМО сначала отказалась регистрировать, а затем сама вынесла решение о регистрации, хотя полномочий у комиссии на это нет.

- После этого решения я подал иск в Приморский районный суд. Он отменил оба решения ИКМО. Решения суда вступали в силу 30 июля, а 29-го числа ИКМО опять отказала мне в регистрации. Я его обжаловал в Горизбиркоме. Городская комиссия постановила отменить решение ИКМО от 29 июля и обязать принять у меня документы. На это 9 и 10 августа в ИКМО мне заявили, что отказываются принимать мои документы и что будут обжаловать решение СПбИК, - прокомментировал Максимов.

В системе ГАС «Выборы» напротив его фамилии 12 августа было написано «выбывший (после регистрации) кандидат». Сам Максимов не знает, почему была выбрана такая формулировка.

Он сообщил, что проблемы с регистрацией в «Коломягах» были и у других представителей «Справедливой России». По его словам, Александр Федосеев и Юрий Анкудинов подавали идентичные пакеты документов в местный избирком и избирательные комиссии других муниципалитетов, но проблемы у них возникли только в «Коломягах».

ЗАКС.Ру не удалось получить комментарий от руководителя ИКМО «Коломяги» Любови Полочанской. В комиссии сообщили, что она будет на месте «через 15 минут» и перезвонит, но в течение двух часов этого не произошло.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
16:57 Горизбирком выбрал компанию для проведения семинаров перед выборами

16:56 В Грузии сообщили о потери в 60 млн долларов после оттока российских туристов   1

16:35 Экс-замминистра культуры Пирумова перевели из СИЗО под домашний арест

16:16 Челябинской журналистке выстрелили в голову у ее дома

16:00 Муниципал: МО "Московская застава" готовит подарки на день выборов   1

15:59 Ольгу Гусеву арестовали на 6 суток из-за призывов к одиночным пикетам у Гостиного двора   2

15:50 Муниципал: ИКМО «Коломяги» не поверила справедливороссу, что он не «родинец»

15:47 Липецкий депутат пожаловался в Генпрокуратуру на Путина, ехавшего на мотоцикле без шлема   3

15:42 Тихонова представила предвыборную программу   2

15:33 Тихонова: Создание избирательных участков в Псковской области необоснованно   1

15:23 Муниципал: С выборов в МО «Екатерингофский» хотят снять Дацик, Литвина и Кузахметова

15:12 ФБК: 7-летний внук члена ЦИК обзавелся многомиллионной элитной недвижимостью в Москве   1

15:10 Глава штаба Жданова Золотаревский арестован на 30 суток   1

14:50 В Москве снова объявили фестиваль в день протестов и отказались огласить лайн-ап

14:32 В Бердске ЕР пристыдили за ужасный ремонт двора, испортив табличку с упоминанием её "заслуг"

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru