ИКМО «Коломяги» не поверила справедливороссу, что он не «родинец»

Выдвиженец от партии «Справедливая Россия» в депутаты МО «Коломяги» Павел Вдовин не смог зарегистрироваться кандидатом, потому что местная избирательная комиссия была уверена, что он состоит в другой партии.

Как рассказал ЗАКС.Ру Вдовин, члены ИКМО в доказательство своей правоты показали ему листовку времен прошлых муниципальных выборов, на которые он шел как представитель партии «Родина». Сам выдвиженец уверяет, что покинул ряды «родинцев» в мае 2019 года и его бывшая партия уведомила об этом ИКМО.

- Мы написали жалобу в Горизбирком. Она обязала ИКМО зарегистрировать меня в пятидневный срок. Заседание муниципальной избирательной комиссии назначили на четверг, 8 августа, потом отменили, назначили на субботу. В субботу [члены ИКМО] сами не пришли, дали мне бумажку о переносе на понедельник. Я попросил дать объяснение, по какой причине. Ответили, что нет кворума, но письменного документа не дали, - сообщил Вдовин.

Он полагает, что регистрацию специально затягивают, чтобы у него осталось мало времени на ведение агитации.

Еще один представитель эсеров в МО «Коломяги» Сергей Максимов рассказал ЗАКС.Ру, что его ИКМО сначала отказалась регистрировать, а затем сама вынесла решение о регистрации, хотя полномочий у комиссии на это нет.

- После этого решения я подал иск в Приморский районный суд. Он отменил оба решения ИКМО. Решения суда вступали в силу 30 июля, а 29-го числа ИКМО опять отказала мне в регистрации. Я его обжаловал в Горизбиркоме. Городская комиссия постановила отменить решение ИКМО от 29 июля и обязать принять у меня документы. На это 9 и 10 августа в ИКМО мне заявили, что отказываются принимать мои документы и что будут обжаловать решение СПбИК, - прокомментировал Максимов.

В системе ГАС «Выборы» напротив его фамилии 12 августа было написано «выбывший (после регистрации) кандидат». Сам Максимов не знает, почему была выбрана такая формулировка.

Он сообщил, что проблемы с регистрацией в «Коломягах» были и у других представителей «Справедливой России». По его словам, Александр Федосеев и Юрий Анкудинов подавали идентичные пакеты документов в местный избирком и избирательные комиссии других муниципалитетов, но проблемы у них возникли только в «Коломягах».

ЗАКС.Ру не удалось получить комментарий от руководителя ИКМО «Коломяги» Любови Полочанской. В комиссии сообщили, что она будет на месте «через 15 минут» и перезвонит, но в течение двух часов этого не произошло.