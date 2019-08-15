Ходорковский решил создать рабочую группу по поддержке гражданского общества в РФ

Впечатлившись не утихающими в столице и регионах предвыборными протестами, бизнесмен-экспат Михаил Ходорковский объявил, что он собирается создать рабгруппу, которая будет заниматься отстаиванием гражданских прав россиян.

"Группа будет разрабатывать и реализовывать меры по поддержке гражданского общества России в борьбе за сменяемость власти, честные выборы, освобождение политзаключенных и свободу слова. Группа будет оказывать поддержку политическим инициативам, направленным на решение указанных проблем за счет средств исключительно российских граждан", - уточнил предприниматель в беседе с "МБХ медиа".

Организация будет проводить различные экспертизы и работать с оппозиционерами, а также поддерживать граждан, принимающих участие в протестных мероприятиях. Вместе с тем будет создан "список Шевченко" (по имени члена совета "Открытой России" Анастасии Шевченко, арестованной по делу о работе на нежелательную организацию - ст. 284.1 УК РФ), в который будут добавляться имена граждан, повинных по аналогичной статье. Им будут оказывать поддержку квалифицированные юристы.

Кроме того, будет оформлен перечень граждан, которым пришлось уехать из РФ ввиду преследования по политическим мотивам.

Деятельность группы будет публичной, однако данные об участниках могут оставаться закрытыми, если "это может нести для них существенные риски".