СПбГУ и ЕУ заняли первые два места в рейтинге вузов фонда Потанина

Рейтинг отечественных вузов, который ежегодно составляет фонд бизнесмена Владимира Потанина. возглавил СПбГУ, передает ТАСС, апеллируя к соответствующему документу. Второе место досталось тоже петербургскому образовательному учреждению - Европейскому университету. Тройку замкнула столичная Высшая школа экономики.

Критерии при его составления используются "неканонические": уровень плагиата в работах студентов, их средний балл в стипендиальных конкурсах, активность преподавателей в грантовых программах.

"Прямого влияния на какой-то индикатор у вузов нет, их влияние оказывается косвенно", - рассказали в фонде.

В рейтинг вошли 75 вузов, участвующих в стипендиальной программе фонда Потанина.