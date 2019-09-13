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12:12

СПбГУ и ЕУ заняли первые два места в рейтинге вузов фонда Потанина

фото ЗакС политика СПбГУ и ЕУ заняли первые два места в рейтинге вузов фонда Потанина

Рейтинг отечественных вузов, который ежегодно составляет фонд бизнесмена Владимира Потанина. возглавил СПбГУ, передает ТАСС, апеллируя к соответствующему документу. Второе место досталось тоже петербургскому образовательному учреждению - Европейскому университету. Тройку замкнула столичная Высшая школа экономики.

Критерии при его составления используются "неканонические": уровень плагиата в работах студентов,  их средний балл в стипендиальных конкурсах, активность преподавателей в грантовых программах.

"Прямого влияния на какой-то индикатор у вузов нет, их влияние оказывается косвенно", - рассказали в фонде.

В рейтинг вошли 75 вузов, участвующих в стипендиальной программе фонда Потанина.

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