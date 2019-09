Силовики проводят обыск у экс-издателя The New Times Ирены Лесневской Представители правоохранительных органов приехали с обыском к бывшему издателю журнала The New Times и сооснователю телеканала РЕН ТВ Ирене Лесневской, сигнализировала у себя в Twitter профессор Высшей школы экономики Анна Качкаева. "У Ирены Стефановны Лесневской идет обыск. Рано утром в дом на даче в Шмеленках (Ирена живет сейчас там) пришли следователи СК. 30 минут назад позвонила ее помощница. Никаких подробностей больше не знаю", - написала Качкаева. На данный момент конкретной информации о том, с чем может быть связан обыск, нет. Обвновлено в 9:45. "Сейчас разговаривала с Иреной. Она в порядке. Сообщила, что следователи были и уехали. Пока не нервничаем", - написала Качкаева позднее. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен