Эксперты не нашли экстремизма в выпусках журнала Moloko plus Проведенная экспертиза не выявила экстремизма в журналах Moloko plus, изъятых полицейскими в ходе презентации в нижегородском клубе в сентябре 2018 года, уведомил "МБХ медиа" адвокат Алексей Матасов. "Экспертиза закончена, экстремизм не нашли", - сообщил он. Напомним, в сентябре 2018 года главреда Moloko plus Павла Никулина арестовали на двое суток за неповиновение сотруднику полиции. Его задержали в Нижнем Новгороде вечером 16 числа. Тогда на презентацию третьего номера альманаха, посвященного истории революций и революционных движений, в бар "Подсобка" пришли полицейские и сотрудники центра "Э". Под предлогом "осмотра места происшествия" они прервали мероприятие. В ноябре нижегородский суд отменил арест Никулина.