Минюст подал иск о приостановке деятельности Партии перемен

Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о приостановке деятельности партии «Гражданская иниицатива» (Партия перемен) Дмитрия Гудкова, передает «МБХ медиа» со ссылкой на пресс-секретаря политика Алексея Обухова. Обухов напомнил, что уже два года Минюст отказывается принимать изменения в устав о смене руководства партии и выказывает массу «чисто формальных придирок» к неверно расставленным запятым и формулировкам в законах.

«Одна из самых интересных придорок, что у партии нет председателя. А нет его потому, что Минюст отказывается признать Гудкова главой партии, пока не будут устранены другие проблемы, среди которых и отсутствие председателя», - пояснил Обухов.

По словам Обухова, неясно, кто именно получит иск: формально у «Гражданской платформы» сейчас нет главы. У Минюста начали возникать дополнительные требования к партии, когда Ксения Собчак выдвинулась от нее на пост президента России, а с поста главы ушел Андрей Нечаев. Представитель Гудкова уверен, что такая ситуация – это «чисто политическое решение».

Изначально Партия перемен была «Гражданской инициативой». Свое название она сменила летом 2018 года, тогда же Гудков возглавил ее. В совет партии вошли 15 человек: Гудков, Валеев, Ксения Собчак, бывший глава партии Андрей Нечаев, экс-председатель движения «Открытая Россия» Александр Соловьев, сын Бориса Немцова Антон, бывший ответственный секретарь Координационного совета оппозиции Дмитрий Некрасов, политолог Марина Литвинович.

Однако Минюст отказывал «Гражданской инициативе» в переменовании, изменении устава и регистрации Гудкова председателем. Одной из причин отказа называлось отсутствие в поданных документах программы партии – хотя ведомство в регламенте среди нужных документов ее не указывает.