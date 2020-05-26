Задержан третий поддержавший Воронцова пикетчик - редактор Avtozak Live Кондратьев

У здания столичного МВД на Петровке в машину к правоохранителям попал ещё один вышедший поддержать создателя "Омбудсмена полиции" активист - редактор канала Avtozak Live Максим Кондратьев, уведомляет "ОВД-Инфо".

До этого аналогичная участь постигла журналиста Илью Азара, координатора "Открытой России" Татьяну Усманову и активиста Виктора Немытова.

Сообщается, что на Азара составили протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП (Повторное нарушение правил проведения митинга или пикетирования). Максимальная санкция по этой статье предусматривает арест до 30 суток. В отдел, где находится журналист, не пускают адвоката "ОВД-Инфо".

Напомним, Тверской суд Москвы отправил Воронцова под арест. Его обвиняют в вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего московского полицейского "за нераспространение фотографий личного характера".

23 мая на Воронцова завели еще одно дело - о распространении порнографии.