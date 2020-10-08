С экс-координатора псковской "Открытой России" сняли домашний арест

Бывшего координатора "Открытой России" в Псковской области Лию Милушкину, обвиняемую по наркотической статье, выпустили из-под домашнего ареста, который ей заменили запретом на осуществление некоторых действий. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката женщины, Татьяну Мартынову.

"Могут быть наложены различные ограничения. Основное, что она может, - это покидать жилое помещение, за исключением ночного времени с 22 часов до 8 часов утра", - рассказала юрист.

Вместе с мужем Артемом Лию Милушкину преследуют с января 2019 года, инкриминируя паре сбыт наркотиков в особо крупном размере. При этом Милушкин, до сих пор остающийся в СИЗО, жаловался, что перед задержанием его шантажировали силовики, угрожавшие подбросить запрещенные вещества. В январе нынешнего года суд отправил дело Милушкиных на доследование.