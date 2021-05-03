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14:24

"Важные истории": Силовики несколько лет следили за журналистами из-за расследования о яхте Сечина

фото ЗакС политика "Важные истории": Силовики несколько лет следили за журналистами из-за расследования о яхте Сечина

Следствие затягивало расследование дела о неприкосновенности частной жизни, возбужденного из-за статьи Романа Анина о яхте главы "Роснефти" Игоря Сечина, ради слежки за журналистами, пишут "Важные истории".

Дело из-за текста Анина в "Новой газете" было возбуждено в 2016 году. Срок предварительного следствия по нему истекал несколько раз, но его постоянно продлевали. По данным Анина, в декабре 2016 году следователь Федутинов поручил "получить информацию о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам и устройствам, находящимся в пользовании Анина Р. А.".

В расследовании указано, что следователь в 2017 году поручил Управлению собственной безопасности ФСБ "продолжить выполнение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших указанное преступление". 

"По сути, это давало ФСБ легальную возможность все эти годы следить за мной и коллегами", - подчеркнул Анин.

Журналист указал, что его разработкой занимается Шестая служба УСБ ФСБ. В СМИ ее называют "сечинским спецназом": некоторое время эту службу возглавлял генерал Олег Феоктистов, который после ухода из органов в 2017 году некоторое время работал главой службы безопасности "Роснефти".

Напомним, дело в 2016 году было возбуждено из-за расследования Анина, которое посвящено собственности и отдыху бывшей жены главы "Роснефти" Игоря Сечина Ольги. В октябре 2016 года суд признал сведения, изложенные в публикации, недостоверными.

Вечером 9 апреля к Анину пришли с обысками, которые продлились шесть часов, затем, уже ночью, его увезли на допрос в СК. Там журналист отказался свидетельствовать против себя, и допрос состоялся позже, 12 апреля. Анин проходит по делу свидетелем.

 

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