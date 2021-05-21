Архангельского пикетчика задержали по статье о нарушении правил поведения при ЧС

Активиста Евгения Корсака, вставшего в одиночный пикет перед зданием правительства Архангельской области, задержали полицейские, передает Sotavision. На плакате молодой человек выразил свое возмущение регулярными авариями техногенной природы, наносящими серьезный вред окружающей среде: "Колва, Норильск, Таймыр, Камчатка - и это только начало. Нет экоциду".

Сотрудники правопорядка заявили, что Корсак нарушил указ губернатора, причем для составления административного протокола им понадобился текст указа. Протокол на активиста составили по редкой для таких случаев статье 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения).

Отметим, что в мае разгерметизация трубопровода привела к очередному разливу нефтепродуктов, случившемуся на территории Коми и НАО. Специалисты устраняют последствия аварии, в ходе которой в окружающую среду попало не менее 100 тонн горючей жидкости.

фото: SOTA / Telegram