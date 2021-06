Возле мавзолея Ленина задержали пикетчика с плакатом "Wake up we have a tsar again"

Столичные правоохранители задержали местного жителя Руслана Осипова, вышедшего на Красную площадь к мавзолею Ленина с пикетом, оповестила "ОВД-Инфо" его супруга.

В руках мужчина держал плакат, на котором было написано "Wake up we have a tsar again" ("Проснись, у власти снова царь").

Простоять у мавзолея Осипову удалось меньше минуты, его почти сразу окружили полицейские. После задержания его доставили в ОВД "Китай-город", связаться с ним на данный момент невозможно.

На место выехал адвокат "ОВД-Инфо" Сергей Тельнов.

Обновлено в 14:30.

На Осипова составили протокол об участии в несогласованной акции, через две недели у него состоится суд.