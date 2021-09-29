Родителей журналистки Ники Самусик вызвали в СК из-за съёмки акции Крисевича на Красной площади

Мурманское управление Следственного комитета вызвало на допрос родителей корреспондентки SOTA Ники Самусик, информирует издание.

Региональные следователи хотят знать, слышали ли они что-либо о событиях на столичной Красной площади, а именно — о перформансе акциониста Павла Крисевича. Кроме того, родителей попросили охарактеризовать дочь и молодого человека.

Самусик, напомним, снимала акцию Крисевича на Красной площади: 11 июня, выкрикивая слова своего политического манифеста, 21-летний Крисевич, к испугу прохожих, выстрелил в воздух из охолощенного оружия и почти сиюминутно был задержан. Таким образом он выразил свой протест против политических репрессий в России. Вместе с ним задержали и Самусик, но после общественного резонанса девушку отпустили.

Виноватым себя в связи с проведенным перформансом Крисевич не считает. Суд отправил акциониста в СИЗО, где ему предстоит пробыть до ноября текущего года.