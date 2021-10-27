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Новости 19:48

За неделю в России подорожали продукты питания почти во всех категориях

фото ЗакС политика За неделю в России подорожали продукты питания почти во всех категориях

Росстат опубликовал свежую таблицу, дающую представление о динамике розничных цен за последнюю неделю. Из 41 категорий, на которые разбиты продовольственные товары, подорожание наблюдается в 36.

Значительнее всего остального выросла средняя цена на огурцы (+11,37%), за ними следуют помидоры (+7,12%), картофель (+2,3%), куриные яйца (+2,09%), гречка (+0,94%) и курица (+0,79%).

Из пяти групп товаров, которые, наоборот, за неделю подешевели, самый большой ценовой скачок вниз совершили яблоки (-1,12%).

Между тем, по свежим данным от Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении поднялась до показателя в 7,97%.


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