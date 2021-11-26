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Новости 9:55

Минтруд предлагает усовершенствовать механизм для оценки бедности

фото ЗакС политика Минтруд предлагает усовершенствовать механизм для оценки бедности

Министерство труда подготовило инициативу, вводящую так называемую границу бедности, которая будет рассчитываться исходя из дополнительного критерия и которую предлагается не путать с прожиточным минимумом, пишет "Коммерсант". Чиновники хотят определять границу бедности не только опираясь на сумму минимального продуктового набора, привязанную к медианной зарплате, но и на ежеквартально меняющийся уровень инфляции в стране.

При этом социальные меры поддержки будут по-прежнему продиктованы уровнем прожиточного минимума, коррелирующего с продуктовым набором. Что же касается нового понятия и показателя, границы бедности, то она нужна прежде всего как статистическая и целевая величина.

"Новая, ныне действующая методика определения прожиточного минимума (в зависимости от медианы) такова, что с ростом доходов растет медиана, поэтому при таком подходе сократить бедность в два раза невозможно. <...> Минимальная потребкорзина не зависит от размера дохода — поэтому при ее использовании бедность можно сокращать. Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки", - разъяснила проректор ВШЭ Лилия Овчарова.

Также в проекте постановления Минтруда предлагается на пять ближайших лет установить прожиточный минимум на уровне 44,2% от медианного дохода.


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