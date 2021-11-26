Минтруд предлагает усовершенствовать механизм для оценки бедности

Министерство труда подготовило инициативу, вводящую так называемую границу бедности, которая будет рассчитываться исходя из дополнительного критерия и которую предлагается не путать с прожиточным минимумом, пишет "Коммерсант". Чиновники хотят определять границу бедности не только опираясь на сумму минимального продуктового набора, привязанную к медианной зарплате, но и на ежеквартально меняющийся уровень инфляции в стране.

При этом социальные меры поддержки будут по-прежнему продиктованы уровнем прожиточного минимума, коррелирующего с продуктовым набором. Что же касается нового понятия и показателя, границы бедности, то она нужна прежде всего как статистическая и целевая величина.

"Новая, ныне действующая методика определения прожиточного минимума (в зависимости от медианы) такова, что с ростом доходов растет медиана, поэтому при таком подходе сократить бедность в два раза невозможно. <...> Минимальная потребкорзина не зависит от размера дохода — поэтому при ее использовании бедность можно сокращать. Граница бедности будет использоваться для оценки прогресса в сокращении бедности, а прожиточный минимум — для целей соцподдержки", - разъяснила проректор ВШЭ Лилия Овчарова.

Также в проекте постановления Минтруда предлагается на пять ближайших лет установить прожиточный минимум на уровне 44,2% от медианного дохода.