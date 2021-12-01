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Новости 19:18

За неделю поездка в Турцию для россиян выросла в цене в полтора раза

фото ЗакС политика За неделю поездка в Турцию для россиян выросла в цене в полтора раза

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке, имевшую место за минувшие семь дней. Из продовольственных товаров наибольший рост в розничной цене продемонстрировали капуста (+3,31%), гречка (+1,13%), мука и яйца (+1,11%), сахар (+0,66%), хлеб (+0,58%), сосиски (+0,51%), вермишель (+0,42%), маргарин (+0,41%), рис (+0,4%), подсолнечное масло (+0,39%), сливочное масло (+0,38%).

Напротив, подешевели за неделю такие продукты, как помидоры (-3,12%), морковь (-0,56%), конфеты (-0,43%), яблоки (-0,39%), лук (-0,23%), огурцы (-0,22%), водка (-0,15%), свинина (-0,14%), баранина (-0,04%).

Из хозяйственных товаров наибольший рост показали цены на спички (+1,05%), туалетную бумагу и хозяйственное мыло (+0,66%), детские подгузники и женские прокладки (+0,3%), зубную пасту (+0,8%), туалетное мыло (+0,39%), стиральный порошок (0,47%), корм для животных (+0,45%). Поездка на отдых в Турцию в среднем подорожала на целых 55,18%.

Между тем, в новейшем обзоре от Минэкономразвития инфляция в годовом выражении оценивается в 8,38%, что на 0,33% больше, чем неделей ранее (8,1%). При этом годовая инфляция на рынке продовольственных товаров достигла 10,34%.


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