Пригожин отсудил у Соболь еще 317 тысяч рублей

Суд в Москве удовлетворил очередной иск близкого к Кремлю бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционеру Любови Соболь. На этот раз Соболь оказалась должна истцу еще 317 135 рублей, передает пресс-служба принадлежащей предпринимателю фирмы "Конкорд".

"Юридическая служба компании "Конкорд" удовлетворена данным результатом и выражает благодарность сотрудникам Тверского районного суда за высокий профессионализм и проделанную работу", - говорится в сообщении.

Пригожин как минимум третий год подряд пытается защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию, подавая иски на крупные суммы к несистемным оппозиционерам, среди которых регулярно оказываются Алексей Навальный и Владимир Милов. С Соболь бизнесмен судится после ее нашумевшего расследования, посвященного компании "Московский школьник", которая поставляла в столичные учебные заведения еду спорного качества. В разоблачительных материалах покинувшей Россию юристки фигура бизнесмена упоминалась неоднократно.