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Новости 11:51

Верховный суд хочет взимать долги по налогам, минуя судебную процедуру

фото ЗакС политика Верховный суд хочет взимать долги по налогам, минуя судебную процедуру

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев рассказал о законопроекте, который он разработал вместе с коллегами и который открывает возможность для внесудебного взыскания налоговых долгов с граждан. Пока этот механизм внедрен только в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей.

"Предполагается предоставить право должникам в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение, при поступлении которого взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке", - приводит фрагмент его выступления РИА "Новости".

Лебедев обращает внимание, что неплательщики налогов в виде физических лиц не слишком активно обращаются в суд с протестами, когда им официально грозит взыскание накопившихся сумм. С января по сентябрь такого рода "налоговых" дел завели около двух миллионов, тогда как возражения от граждан поступили только по 5% из них.


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