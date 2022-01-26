В России продолжают дорожать овощи и молочная продукция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке за неделю с 15 по 21 января. Рост цен на товары всех типов составил 0,22% в сравнении с предыдущей неделей.

Из продовольственных товаров наибольший рост в розничной цене продемонстрировала плодоовощная продукция: капуста (+2,7%), морковь (+1,67%), помидоры (+1,55%), бананы (+1,32%) и огурцы (+1,18%). Вместе с ней, как и в течение многих последних недель, продолжают дорожать говядина, баранина, колбаса и сосиски, рыба, вся молочная продукция, большинство круп, сахар и водка.

Напротив, снижение цены продемонстрировали яйца (-1,32%), курица (-0,55%), шоколадные конфеты (-0,74%), черный чай (-0,64%). На сотые доли процента подешевели свинина и пшенка.

Между тем, инфляция в общегодовом выражении, по данным Минэкономразвития на 26 января, составляет 8,64%. Продовольственная инфляция за год оценивается на уровне 10,71%.