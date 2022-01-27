Бывшего главу подмосковного Росимущества отправили в СИЗО по делу о взятке

Столичный суд постановил поместить на два месяца под стражу бывшего начальника управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова. Ему инкриминируют получение крупной взятки от бизнесмена, за которую чиновник согласился благоволить взяткодателю. Об этом пишет "Интерфакс".

Вознаградили Пешкова, по версии следствия, посредством оплаты его гостиничного проживания во время отдыха на курорте.

Дело возбудили по материалам ФСБ, сумма незаконного обогащения экс-чиновника не называется. Своей должности последний лишился в канун новогодних праздников.