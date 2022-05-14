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Новости 13:38

В России может появиться Z-медаль за участие в "специальной военной операции"

фото ЗакС политика В России может появиться Z-медаль за участие в "специальной военной операции"

На портале проектов нормативно-правовых актов опубликовали проект документа, согласно которому в России предлагается учредить памятную медаль "Участнику специальной военной операции": внимание на это обратили журналисты SOTA. Инициатива о введении в обиход новой награды исходит от Росгвардии.

Разработал проект некто Неклюдов Дмитрий Николаевич, пишет SOTA. Ожидается, что документ обретёт легитимную силу уже в мае текущего года. Общественные обсуждения по данному вопросу не проводились.

В пояснительной записке к инициативе необходимость её разработки обоснована "потребностью в сохранении традиций, повышении престижа службы в войсках национальной гвардии Российской Федерации", а также "чествованием военнослужащих, сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих" и росгвардейцев, которые были задействованы в "спецоперации" на Украине и ЛДНР.

Отдельно в проекте документа сообщается, что он уже согласован с главой Геральдического совета при президенте РФ. Руководит органом Георгий Вилинбахов, который, по совместительству, является замдиректора Эрмитажа.

Медаль должна носиться на левой стороне груди. В случае, если у гражданина, которому её присвоят, имеются другие госнаграды, её следует располагать только после ведомственных наград Росгвардии.

Выглядит медаль в соответствии с "патриотическими" нормами нынешнего времени: на её лицевой стороне на фоне литеры Z размещён силуэт военного, держащего в руках автомат. Спереди значится подпись "Участнику специальной военной операции" и под ней "Росгвардия". На обороте находится герб силового ведомства и его полное наименование.

z-medal-rsgvrd.jpg (232 KB)

Фото: SOTA


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