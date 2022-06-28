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Кабмин разрешил выделять льготные займы импортерам кофе и орехов

фото ЗакС политика Кабмин разрешил выделять льготные займы импортерам кофе и орехов

Правительство расширило перечень приоритетных зарубежных товаров, импортеры которых имеют право на льготное кредитование, сообщила 28 июня пресс-служба кабмина. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В обновленный список вошли кофе и орехи, какао-бобы и джемы, консервированные фрукты, сухие молочные смеси для детского питания,  а также некоторые лекарственные средства и отдельные виды сельхозоборудования.

Специальная программа льготного кредитования была запущена в мае, она предполагает предоставление импортерам займов по ставке не более 30% от ключевой ставки Центробанка плюс три процентных пункта. "Сейчас это около 5,8%. Разница компенсируется банкам за счёт субсидий из федерального бюджета. На эти цели Правительство уже выделило свыше 37 миллиардов рублей", — отметили в пресс-службе кабмина.


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