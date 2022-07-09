Авиакомпании не будут ставить контрафактные детали на самолеты, заверил глава Минтранса

Российские авиакомпании не планируют ставить контрафактные детали на иностранные самолеты, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Уверения прозвучали на площадке форума "Территория смыслов", передает 9 июля РИА "Новости".

Согласно сообщению агентства, Савельев заявил о приоритетности безопасности полетов в авиации. "Никто не собирается на самолёты ставить какой-то контрафакт. Конечно, ищем возможности, как завершить и помочь нашим авиакомпаниям", — произнес он.

Министр рассказал о попытках решить проблему с комплектующими для авиации. По его словам, для этого привлекаются отечественные промышленники, а вместе с ними и Минпромторг. "Но мы же должны пройти все проверки. <...> Мы же не можем на самолёт просто поставить что не прошло сертификацию — запчасти или что-то. Это требует времени", — заключил Савельев.