В Петербурге предварительно одобрили соцобслуживание на дому инвалидов ВОВ

Законодательное собрание Петербурга на заседании 15 марта в первом чтении приняло поправки в закон о социальном обслуживании населения. В документе предлагается расширить список тех, кому полагается бесплатное социальное обслуживание на дому в полустационарной и стационарной формах.

В пункт намерены добавить инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов боевых действий, награжденных знаками "Житель блокадного Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя". Также список планируют дополнить людьми, которые работали во время ВОВ на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз и других объектах.

Авторы документа - депутаты от "Единой России" Игорь Высоцкий, Валерий Гарнец, Александр Ржаненков и Денис Четырбок. В материалах к законопроекту они уточнили, что под перечисленные категории в Петербурге попадает 57 487 человек. Из них социальное обслуживание получают чуть более 6 тысяч человек. Если же расширить список категорий, то из бюджета потребуется потратить 29 млн рублей.

София Саттарова