Москвичка получила штраф за пацифистские значки на рюкзаке

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал местную жительницу Камиллу Мурашову по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) из-за пацифистских значков на рюкзаке, сообщила SOTAvision 2 июня. Величина взыскания составила 30 тысяч рублей, это минимальное наказание по вменяемой москвичке статье.

Мурашова была задержана полицейскими в столичном метро 14 мая после того, как на нее донесла ехавшая в том же вагоне пассажир. Сфотографировав москвичку с ее рюкзаком, она пожаловалась полицейским и сообщила, на какой станции та вышла. После этого активистку задержали.

Автор доноса на заседание не пришла, пожелав сохранить анонимность. Сама Мурашова заявила журналистам, что намерена оплатить штраф, но постарается обжаловать решение суда.