В Петербурге по делу о взятке экс-сотруднику ДПС присудили крупный штраф

Смольнинский районный суд Петербурга вынес решение по делу о взятке (ч. 2 ст. 290 УК), которую через посредника (ст. 291.1 УК) попытался получить бывший сотрудник ГИБДД Александр Крылов. Речь идет об эпизоде, который датируется серединой июня и который привел к аресту Крылова и его сообщника Юрия Бурханова.

Утром 15 июня дорожный инспектор возле площади Александра Невского поймал автомобилиста на вождении в нетрезвом виде (ст. 12.8 КоАП) и решил предложить ему откупиться от привлечения к ответственности. Для этого Крылов привлек Бурханова, чью должность объединенная пресс-служба городских судов не называет.

Посредник договорился с нарушителем по телефону о передаче 150 тысяч рублей Крылову за бездействие. При получении денег, что случилось на площади Восстания, Бурханов был задержан управлением собственной безопасности регионального главка МВД.

Обоих фигурантов, признавших вину, освободили в зале суда. С учетом отбытого под стражей времени первоначальный штраф Крылову снизили до 400 тысяч рублей, а Бурханову - до 290 тысяч.

Фото: ЗАКС.Ру