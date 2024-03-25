ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Новости 14:47

Комиссия ЗакСа поддержала идею о переподготовке контрактников для трудоустройства педагогами к кадетам

фото ЗакС политика Комиссия ЗакСа поддержала идею о переподготовке контрактников для трудоустройства педагогами к кадетам

Комиссия Заксобрания по вопросам правопорядка и законности поддержала на заседании идею о переподготовке военнослужащих с тем, чтобы после увольнения они могли перейти на работу в кадетские образовательные учреждения, рассказали 25 марта в пресс-службе городского парламента. Инициатива была оформлена в виде обращения к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Авторами идеи выступили депутаты ЗакСа Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Юрий Гладунов, Анастасия Мельникова и глава комиссии Константин Чебыкин (все — члены фракции "Единая Россия"). Предложение коснется военных, завершающих службу в армии по контракту.

"Военнослужащие после увольнения могут приносить пользу государству, в том числе в педагогической сфере, в сфере патриотического воспитания. <...> Педагоги, имеющие опыт военной службы, востребованы сегодня и останутся востребованными в будущем", — поделился соображениями Чебыкин.

Предполагается, что переподготовкой военных займутся вузы Минобороны. Кандидатами смогут стать военные с высшим или средним образованием. От них потребуется изучить до завершения службы программы "Педагогика кадетского образования" и "Педагогика дополнительного образования детей и взрослых".

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости25 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама