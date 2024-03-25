Комиссия ЗакСа поддержала идею о переподготовке контрактников для трудоустройства педагогами к кадетам

Комиссия Заксобрания по вопросам правопорядка и законности поддержала на заседании идею о переподготовке военнослужащих с тем, чтобы после увольнения они могли перейти на работу в кадетские образовательные учреждения, рассказали 25 марта в пресс-службе городского парламента. Инициатива была оформлена в виде обращения к главе Минобороны Сергею Шойгу.

Авторами идеи выступили депутаты ЗакСа Михаил Барышников, Всеволод Беликов, Валерий Гарнец, Юрий Гладунов, Анастасия Мельникова и глава комиссии Константин Чебыкин (все — члены фракции "Единая Россия"). Предложение коснется военных, завершающих службу в армии по контракту.

"Военнослужащие после увольнения могут приносить пользу государству, в том числе в педагогической сфере, в сфере патриотического воспитания. <...> Педагоги, имеющие опыт военной службы, востребованы сегодня и останутся востребованными в будущем", — поделился соображениями Чебыкин.

Предполагается, что переподготовкой военных займутся вузы Минобороны. Кандидатами смогут стать военные с высшим или средним образованием. От них потребуется изучить до завершения службы программы "Педагогика кадетского образования" и "Педагогика дополнительного образования детей и взрослых".

Фото: ЗАКС.Ру