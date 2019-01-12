18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

15:55

В Париже взорвалась булочная: 4 погибли, более 40 пострадали

Сегодня утром, 12 января, парижская булочная, расположенная в девятом округе, после недолгого пожара буквально "подлетела" на воздух. В результате взрыва, передает МВД Франции, погибли четверо человек, в том числе двое огнеборцев. У дома, на первом этаже которого находится пекарня, вышибло большую часть окон жилых квартир.

1_paris.jpg (219 KB)

Фото: Telegram-канал "Караульный"

Десять пострадавших находятся в критическом состоянии, 47 имеют повреждения разной степени тяжести. Согласно предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16:22    
Не только газ взрывается в Магнитогорске...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Какие выборы в 2019 году вам интереснее?

Выборы губернатора
Муниципальные выборы
Никакие

Все новости:

18:00 "Объединенные демократы" отчитались о тысячной заявке для участия мунвыборах-2019   2

17:15 Беглов поведал неблагополучным детям о правильных жизненных ориентирах   3

16:45 Мамаев всё же погоняет мяч с арестантами в "Бутырке"   2

15:55 В Париже взорвалась булочная: 4 погибли, более 40 пострадали   1

15:32 Серебренников получил "Белого слона" за фильм "Лето"   4

14:45 "Я - не золотая рыбка": чиновница посоветовала врачам в Струнино самим облагородить больницу   1

13:37 Беглов осмотрел новую школу в Калининском районе   1

13:00 ГАТИ оштрафовала нерадивых уборщиков снега на 3 млн рублей   1

12:22 Быков: Россия при Путине уже не изменится - он доказал свою нереформируемость   4

11:33 Герман-младший приоткроет театральную завесу российскому кинозрителю

10:46 Медиалогия: ТОП fake news-2018 возглавила весть о признании однополого брака в России   2

0:46 Участника “бессрочного протеста” обвинили в мелком хулиганстве и оставили на ночь в отделе полиции   8

11 января, 22:30 Отца фигуранта дела «Сети» Бояршинова отпустили из 78 ОП   1

11 января, 20:53 Удальцов назвал многодневные зимние праздники частью геноцида   5

11 января, 20:12 Виктор Ерофеев об отношениях с Белоруссией: От России чем дальше, тем лучше   3

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.