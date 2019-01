В Париже взорвалась булочная: 4 погибли, более 40 пострадали

Сегодня утром, 12 января, парижская булочная, расположенная в девятом округе, после недолгого пожара буквально "подлетела" на воздух. В результате взрыва, передает МВД Франции, погибли четверо человек, в том числе двое огнеборцев. У дома, на первом этаже которого находится пекарня, вышибло большую часть окон жилых квартир.

Фото: Telegram-канал "Караульный"

Десять пострадавших находятся в критическом состоянии, 47 имеют повреждения разной степени тяжести. Согласно предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

Destruction for blocks after an explosion on rue de trévise pic.twitter.com/GsrLqyasQA