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12:46

Дочь активистки "Открытой России" Шевченко умерла в больнице

Дочь активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко умерла в реанимации, передает «МБХ медиа».

17-летнюю Алину срочно госпитализировали 30 января после временной остановки сердца. Она жила в интернате для детей с особенностями развития. Врачи не хотели пускать Шевченко в реанимационную палату к дочери, хотя по закону должны пускать родственников в любое время. С разрешения следователя активистка провела в больнице минувшую ночь.

Шевченко предъявлено обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ранее суд отклонил жалобу защиты на домашний арест активистки, отказавшись отпустить ее под подписку о невыезде.

Дело Шевченко – первое уголовное дело в России, возбужденное по обвинению в участии в нежелательной организации. Среди вменяемых Шевченко эпизодов «сотрудничества» - участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Минюст в 2017 году признал «нежелательными» несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, и что их движение таковым нельзя признать, поскольку оно – чисто российское. Из-за уголовного дела движение решило подать в ведомство документы для официальной регистрации.

 

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13:01    
В России одна из самых бесчеловечных судебных систем в мире.

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