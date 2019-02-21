Активиста "Весны" отправили в СИЗО на два месяца

Калининский суд Петербурга арестовал активиста «Весны» Владимира Казаченко на два месяца по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетней, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Под стражей Казаченко останется до 18 апреля.

Ранее управление Следственного комитета по Петербургу возбудило дело по ч. 4 ст. 135 УК РФ (развратные действия) в отношении двух петербуржцев 2000 года рождения – в том числе Казаченко. По версии следствия, они «совершили в отношении несовершеннолетней развратные действия». Следователи подчеркнули, что «факты участия подозреваемых в каких-либо политических организациях не имеют отношения» к делу.

Перед этим Казаченко задерживали во время акции в поддержку арестованной активистки «Открытой России» Анастасии Шевченко. В отношении него составили протоколы по двум статьям КоАП - ст. 20.1 (мелкое хулиганство) и ч. 6 ст. 20.2 (нарушение правил проведения митинга). Активистов задержали, когда они шли по Невскому проспекту с файером и баннером «Открытая Россия вместо Путина».