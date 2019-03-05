Мундеп Даниил Кен уходит из "Открытой России"

Муниципальный депутат Даниил Кен в своем Facebook заявил, что решил выйти из движения «Открытая Россия».

Свое решение он объяснил тем, что «не находит для себя применения» в организации. Кен также заявил, что считает неправильными «многие политические шаги» движения, например – акции «Надоел», митинги с красными карточками, позицию «Открытой России» по выборам мэра Москвы и президента.

«Ни к кому претензий не имею и, конечно, сохраняю добрые личные отношения со всем участниками движения, с кем они есть», - подчеркнул Кен.

В комментариях к записи Кен добавил, что в его планах – помогать штабу Навального на кампании по муниципальным выборам, а также вступить и поддерживать профсоюз политика.