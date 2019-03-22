На редактора кубанского издания составили протокол из-за логотипа "Открытой России" в видео

В Краснодарском крае прокуратура составила протокол в отношении «Свободных медиа» из-за публикации ролика с логотипом «Открытой России», сообщает редакция издания.

Протокол составлен по ст. 20.33 КоАП (осуществление деятельности нежелательной организации). Редакции вменили то, что она опубликовала новость с роликом о нехватке школ в Краснодаре с логотипом «Открытой России» и сослалось на сайт организации, который заблокирован на территории России по решению Генпрокуратуры. Протокол составлен на главного редактора «Свободных медиа» Владислава Янюшкина.

Юрист издания Юлия Федотова назвала странным привлечение СМИ за публикацию новости о проведенной организацией акции. «Это первый прецедент в России, потому что СМИ не привлекали никогда, обычно привлекают просто граждан», - подчеркнула Федотова, добавив, что еще и привлекли лиц, не входящих в организацию.

Ставшая поводом для дела новость была опубликована несколько месяцев назад, но прокуратура называет правонарушение "длящимся", хотя оно таковым не является, отметила юрист. «То есть они должны были с момента публикации в течение трех месяцев привлечь к ответственности, если им так хочется. Но команду спустили только недавно, поэтому они это сделали только сейчас», - отметила Федотова.

За последнее время на Кубани протоколы из-за материалов «Открытой России» составили на координатора местного отделения Яну Антонову, активиста Александра Сафронова, блогера Евгения Грекова, журналиста Александра Савельева, депутата из Ейска Александра Коровайного, активиста Виталия Солонченко.

Минюст в 2017 году признал нежелательными несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» неоднократно подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения.

В 2019 году активистке движения Анастасии Шевченко первой в России предъявили обвинение по ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной нежелательной в России). Ей вменяют такие эпизоды «сотрудничества», как участие в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Шевченко под домашним арестом, ее дело спровоцировало общественный резонанс, многие активисты вышли с пикетами в ее поддержку. 31 января в реанимации умерла 17-летняя Алина Шевченко, дочь активистки. Анастасию поначалу не пускали к дочери и отпустили только вечером, дав провести в больнице ночь. 10 февраля в ряде городов России прошел «марш материнского гнева».