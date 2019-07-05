Неизвестный напал на журналистов после заседания суда по делу помощника полпреда в УФО

Неизвестный напал на журналистов после заседания Лефортовского суда Москвы, где был арестован помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев, передает «МБХ Медиа».

По словам корреспондента «МБХ Медиа» Анастасии Ольшанской, мужчина начал отталкивать журналистов, когда Воробьева вывели из здания суда. Он отталкивал всех, включая операторов, мешая вести им съемку, при этом повторяя: «Ой, я случайно», рассказала журналист. Саму Ольшанскую он тоже оттолкнул, и она упала на землю, ударившись.

Журналисты догнали мужчину, о причинах странного поведения начал спрашивать корреспондент Первого и заметил, что от мужчины пахнет алкоголем. Неизвестный отказался отвечать на вопросы, отрицал, что кого-то толкал, а в запахе алкоголя упрекнул самих журналистов. После этого он устроил потасовку с одним из звукооператоров и ушел. По словам Ольшанской, у него была кобура, предположительно, с пистолетом.

Воробьева арестовали до 4 августа по делу о госизмене. Подробности его дела не разглашаются, заседание суда было закрытым.

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