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15 августа, 11:55

Думские эсеры предлагают расследовать причины сибирских пожаров

фото ЗакС политика Думские эсеры предлагают расследовать причины сибирских пожаров

Фракция справедливороссов в Государственной думе, инициировавшая внеочередное заседание нижней палаты Федерального собрания, посвященное предполагаемому вмешательству иностранцев в российские выборы, предлагает расширить повестку и обратиться в том числе к актуальной теме сибирских пожаров. Утверждается, что за этим стоит чья-то воля, а потому следует тщательно разобраться.

"Наших граждан волнуют драматические события этого лета в Сибири, где пожары уничтожили леса на миллионах гектаров. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что это была не слепая стихия, а результат поджогов для сокрытия незаконных вырубок", - цитирует слова лидера СР Сергея Миронова его пресс-служба.

Помимо причин, обсудить эсеры намерены и последствия пожаров, покрывших уже несколько миллионов гектаров леса в восточной части России. По мнению Миронова, неизбежно придется менять правила, имеющие отношение к лесному хозяйству.

Первые самолеты из Красноярска вылетели тушить лес 1 августа. До того чиновники говорили о неэффективности этой меры.

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15 августа, 14:23    
А кто крышевал братьев Зильберовичей, ставших долларовыми милиардерами от продажи российского леса???

15 августа, 13:58    
А что тут расследовать?
Что Путин с Медведевым устроили погром службы лесного надзора, ввели новый Лесной кодекс в интересах разбойничьего бизнеса, а теперь у них губернаторы виноваты и "климатические феномены"?
У Лукашенко леса не горят почему-то ни при какой погоде.

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