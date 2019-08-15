Думские эсеры предлагают расследовать причины сибирских пожаров

Фракция справедливороссов в Государственной думе, инициировавшая внеочередное заседание нижней палаты Федерального собрания, посвященное предполагаемому вмешательству иностранцев в российские выборы, предлагает расширить повестку и обратиться в том числе к актуальной теме сибирских пожаров. Утверждается, что за этим стоит чья-то воля, а потому следует тщательно разобраться.

"Наших граждан волнуют драматические события этого лета в Сибири, где пожары уничтожили леса на миллионах гектаров. Особую тревогу вызывают сообщения о том, что это была не слепая стихия, а результат поджогов для сокрытия незаконных вырубок", - цитирует слова лидера СР Сергея Миронова его пресс-служба.

Помимо причин, обсудить эсеры намерены и последствия пожаров, покрывших уже несколько миллионов гектаров леса в восточной части России. По мнению Миронова, неизбежно придется менять правила, имеющие отношение к лесному хозяйству.

Первые самолеты из Красноярска вылетели тушить лес 1 августа. До того чиновники говорили о неэффективности этой меры.