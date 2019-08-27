Следствие завершило расследование по делу экс-координатора "Открытой России" в Пскове и ее мужа

В Псковской области завершено следствие по делу экс-координатора движения «Открытая Россия» в Пскове Лии Милушкиной и ее мужа Артема по обвинению в сбыте наркотиков, передает «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Владимира Данилова. По словам Данилова, материалы дела до сих пор не передали адвокатам для ознакомления.

Милушкину предъявлено обвинение в нескольких преступлениях. По версии следствия, он сбывал наркотики в 2011 году, организовывал поджоги кафе и шиномонтажных помещений в 2018 году и трижды продавал амфетамин в 2019 году. О сбыте наркотиков в 2019 году и причастности к поджогам говорил наркозависимый 28-летний Станислав Павлов, который называет себя хорошим знакомым семьи Милушкиных. Ранее он был засекреченным свидетелем.

«Следствие продвигает такую версию: Артем сбывал им [Павлову и его другу] наркотики, но в долг. И за этот долг они поджигали. Они будут говорить, что Артем их к поджогам принудил, а они сами — такие бедные», - сказал Данилов.

Дело Лии Милушкиной практически повторяет дело ее мужа, но в нем фигурирует другой свидетель под оперативным псевдонимом «Оля». Свидетель якобы приобрела у Милушкиной амфетамин, причем время начала «проверочной закупки», время приобретения активисткой наркотика для последующей продажи и время сбыта совпадали, по версии следствия.

Дело супругов объединили в одно. Их обвиняют в совершении тяжкого преступления группой лиц. Лия Милушкина считает дело против них политическим заказом. Она заявила, что полицейские обещали подкинуть ее мужу наркотики и ей мстят за огласку его жесткого задержания перед митингом 4 ноября 2018 года.

Милушкиных задержали 17 января. До этого Артема Милушкина задерживали в ноябре, когда он направлялся на митинг против произвола полицейских и коррупции, и тогда, по его словам, ему угрожал подбросить наркотики человек в штатском. Милушкин сообщал, что сотрудники угрозыска следят за ним в разных частях Пскова.