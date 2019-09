Дерипаска решил засудить британские и американские СМИ в суде Краснодарского края

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иски к британским изданиям The Times, The Telegraph и американскому The Nation в Арбитражный суд Краснодарского края, передает «Интерфакс».

По словам представителя бизнесмена, Дерипаска требует опровержения информации, на основании которой Минфин США ввел против него персональные санкции. Эти статьи были опубликованы более десяти лет назад. Представитель Дерипаски назвала информацию в них слухами, домыслами и «голословными обвинениями» в его адрес со стороны конкурентов.

Дерипаска и восемь его компаний попали под санкции США в апреле 2018 года. В марте 2019-го он подал иск против Минфина США. В мае юристы бизнесмена заявили, что поводом стали два утверждения: о том что Дерипаска якобы действовал «в интересах высокопоставленного» чиновника российского правительства и из-за работы в энергетическом секторе России.