Профессор Соловей: Сепаратистские настроения в регионах - миф и пропаганда

Доктор исторических наук и политолог Валерий Соловей призвал россиян "не вестись" на распространенную в некоторых кругах точку зрения, согласно которой в стране растет недовольство с уклоном в сепаратизм. Так утверждают, по его мнению, либо недалекие эксперты, либо "промыватели мозгов", защищающие нынешнюю власть и поэтому пугающие общество распадом страны в случае смены главных политических акторов. Ничего близкого к желанию автономии нет ни у татар, ни у сибиряков в основной их массе, уверен общественный деятель.

"Какой сепаратизм, ну помилуйте? Недовольство политикой Москвы - это не сепаратизм. В конце концов, есть здравый смысл: куда вы ходите отсоединиться, если вас подпирает Китай? Нет. Это не то что серьезное преувеличение, а пропагандистский миф, который намеренно поддерживается самой же властью для консолидации общества вокруг себя", - заметил он в интервью YouTube-проекту "ГлавТема Народ".

Второй такой же миф, еще более укорененный в риторике чиновников и пропагандистов, это, по наблюдениям Соловья, "ужасные девяностые", по сравнению с которыми сегодняшний порядок вещей якобы чрезвычайно хорош и спасителен. Профессора удивляют даже сами числа: девяностые, иронично замечает он, длились всего десять лет, в то время как фокусируются на них как на актуальной теме уже вдвое дольше.