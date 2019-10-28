Суд обязал РЖД отреставрировать здание станции в Малой Вишере Куйбышевский суд Петербурга обязал ОАО «Российские железные дороги» отреставрировать здание Пассажирского дома на железнодорожном вокзале в Малой Вишере, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Иск подал транспортный прокурор Новгородской области в защиту неопределенного круга лиц. РЖД должно будет провести работы по сохранению комплекса железнодорожного вокзала 2-я половина XIX века: здание Пассажирского дома. Согласно решению, с момента вступления в законную силу у РЖД будет полтора года, чтобы обратиться в Инспекцию государственной охраны культурного наследия Новгородской области за разрешением на проведение работ. После этого в течение трех лет организация должна будет выполнить работы в соответствии с разработанной и согласованной документацией. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен