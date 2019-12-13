Госдума хочет штрафовать за обучение в иностранных центрах НКО, где якобы готовят лидеров протестов

Комиссия Госдумы по расследованию иностранной "интервенции" во внутренние дела России полагает, что следует ввести административную ответственность за прохождение обучения на неких иностранных курсах НКО из списка нежелательных организаций, передает ТАСС.

По словам руководителя обозначенной думской комиссии Василия Пискарева, идею одобрили и в прокуратуре, и в Минюсте.

"У нас есть административная и уголовная ответственность, если события происходят в России, но, учитывая, что ответственности за обучение в этих центрах за границей не предусмотрено, все они перекочевали из России за границу", - поделился мнением депутат.

Странами, где могут находиться центры обучения НКО, Пискарев считает ряд прибалтийских государств, Финляндию и Чехию.

"Потом те, кто прошел обучение, приезжают сюда и начинают организовывать протестные акции, пропагандировать наркотики, вовлекать несовершеннолетних [в протестную деятельность]", - уверен Пискарев.

На сегодняшний день в списке нежелательных в России числятся 19 организаций. Среди них Пискарев выделил "особую активность" у Национального демократического института международных отношений, "Открытой России", Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов и "Человека в беде". В начале 2019 года "Открытая Россия" известила о ликвидации движения.

Пискарев располагает данными якобы о том, что иностранные НКО вмешивались в выборы в России и подготавливали своих кандидатов для работы в органах госвласти. Однако назвать кого-либо из таких политиков парламентарий не стал.

Ранее, напомним, Пискарев заявил о том, что за рубежом существуют некие "центры", где готовят бунтовщиков и смутьянов, которые должны после обучения прикладывать все усилия по дестабилизации госстроя РФ.