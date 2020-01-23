"Водоканал" планирует модернизировать завод по сжиганию иловых осадков без бюджетных средств

Ориентировочная стоимость новых объектов завода по сжиганию илового осадка на Центральной станции аэрации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" составит 5-7 млрд рублей, сообщили представители предприятия на заседании комиссии Заксобрания по экологии и природопользованию 23 января.

Привлечь средства планируется из собственных источников, без выделения денег из городского бюджета.

Построенный в 1997 году и рассчитанный на 12 лет петербургский завод по сжиганию иловых осадков функционирует до сих пор и нуждается в обновлении, заявила депутатам директор департамента анализа и технологического развития системы водоснабжения и водоотведения "Водоканала" Ольга Рублевская.

- Нереализация этого проекта приведет к тому, что в ближайшее время придется отчуждать территорию под новые полигоны [для хранения иловых осадков]. Это приведет к дополнительным платежам, увеличению тарифов, - добавила Рублевская.

Она уточнила, что за время эксплуатации на действующем предприятии не произошло ни одной внештатной ситуации.

Парламентская комиссия приняла информацию о модернизации завода к сведению. Принципиальных возражений депутатов не прозвучало.

Сергей Еремеев