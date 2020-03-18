Активистке "Открытой России" Шевченко смягчили условия домашнего ареста

Октябрьский суд Ростова-на-Дону продлил срок домашнего ареста активистке «Открытой России» Анастасии Шевченко до 1 сентября и смягчил условия, передает «МБХ медиа».

Активистке, кроме прогулок, разрешили посещать школу, где учатся ее дети. Также ей разрешено пользоваться интернетом для работы репетитором.

В декабре при продлении меры пресечения Шевченко разрешили говорить по телефону с матерью, а в январе – гулять и звонить по телефону.

Шевченко обвиняют в нарушении ст. 284.1 УК (сотрудничество с нежелательной организацией) из-за ее деятельности в «Открытой России». Поводом стали участие активистки в публичных дебатах в Таганроге и публикация в Facebook анонса образовательной школы для кандидатов на муниципальных выборах.

Дело Шевченко стало первым подобным в России. В 2017 году Минюст признал нежелательными организациями несколько движений: Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), OR (Otkrytaya Rossia, Великобритания). В «Открытой России» подчеркивали, что эти организации не имеют к ним отношения, однако на активистов движения составляли протоколы по ст. 20.33 КоАП и штрафовали. Из-за дела Шевченко движение «Открытая Россия» прекратило свое существование, вместо него появилась одноименная общественная организация.