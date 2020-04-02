Правозащитники известили о возможной вспышке пневмонии в "Матросской тишине"

Руководитель юридического департамента фонда "Русь сидящая" Алексей Федяров сообщил, что в столичном СИЗО "Матросская тишина" арестанты жалуются на инфекцию, которая по симптоматике схожа с тяжелым гриппом или пневмонией, пишет РБК. У людей длительное время держится высокая температура и имеется кашель.

"Мы не знаем, что это за инфекция, но можем констатировать, что случаев очень много", - отметил Федяров.

Информацию о вспышке заболевания подтвердили несколько заключенных и адвокат, доверитель которого содержится в СИЗО.

"Уже десятый день у меня температура и кашель. У нас в каждой камере уже по пять-шесть таких заключенных. Мы не говорим, что у нас именно коронавирус, но суть в том, что помощи никакой нет. Сегодня обещали сделать флюорографию, но сказали, что ничего не могут - дежурный врач только один, и он ничем не может помочь", - поделился один из сидельцев, добавив, что в его корпусе содержится не менее 15-20 зэков с симптомами ОРВИ.

31 марта ФСИН приостановила прием новых арестованных в семь из восьми столичных изоляторов Москвы. При этом попасть ни в какое СИЗО не может вообще никто - ни адвокаты, ни другие посетители, передачи также запрещены.