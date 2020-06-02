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14:50

Прокуратура взяла на контроль свалки на правом берегу Невы

фото ЗакС политика Прокуратура взяла на контроль свалки на правом берегу Невы

Экоактивисты из организации "Зеленый фронт" сообщили, что им удалось добиться реакции природоохранной прокуратуры на жалобы по поводу свалок, образовавшихся в начале Дальневосточного проспекта. В ведомстве заверили, что объект взят на контроль.

"При должной организации земельного контроля можно добиться пресечения образования и разрастания таких свалок, но эта работа должна производиться органами местного самоуправления на постоянной основе. Но пока контроль за обращением строительных отходов в Петербурге никак не налажен, частники, которых не пугают мизерные штрафы, так и будут заваливать мусором безнадзорные промзоны и пустыри Петербурга", - считает лидер общественного движения Сергей Виноградов.

Вместе с этим адресом природоохранное ведомство отреагировало на аналогичные проблемы, имеющиеся все в том же Невском районе, но южнее - возле железнодорожной станции Нева и на пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной. Прокуратура подала судебный иск с требованием обязать землевладельца (ООО "Эллипс") и районную администрацию ликвидировать несанкционированные горы мусора.

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