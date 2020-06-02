Прокуратура взяла на контроль свалки на правом берегу Невы

Экоактивисты из организации "Зеленый фронт" сообщили, что им удалось добиться реакции природоохранной прокуратуры на жалобы по поводу свалок, образовавшихся в начале Дальневосточного проспекта. В ведомстве заверили, что объект взят на контроль.

"При должной организации земельного контроля можно добиться пресечения образования и разрастания таких свалок, но эта работа должна производиться органами местного самоуправления на постоянной основе. Но пока контроль за обращением строительных отходов в Петербурге никак не налажен, частники, которых не пугают мизерные штрафы, так и будут заваливать мусором безнадзорные промзоны и пустыри Петербурга", - считает лидер общественного движения Сергей Виноградов.

Вместе с этим адресом природоохранное ведомство отреагировало на аналогичные проблемы, имеющиеся все в том же Невском районе, но южнее - возле железнодорожной станции Нева и на пересечении проспекта Большевиков и Октябрьской набережной. Прокуратура подала судебный иск с требованием обязать землевладельца (ООО "Эллипс") и районную администрацию ликвидировать несанкционированные горы мусора.