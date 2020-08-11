Znak.com не может найти своего минского корреспондента, освещавшего протесты

Редакция издания Znak.com потеряла своего минского корреспондента Никиту Телиженко: он пребывал на территории страны по спецзаданию и освещал выборы президента Белоруссии и последовавшие за ними массовые протесты.

Связи с ним нет уже 20 часов. Последняя локация Телиженко - улица Немига в Минске, там проходил очередной митинг.

"У редакции есть все основания полагать, что Никита был задержан вчера при освещении акций протеста в Минске", - заявили в издании.

Редакция направила обращения в российский МИД и полномочному послу РФ в Белоруссии Дмитрию Мезенцеву, представителю МИД РФ в Екатеринбурге Александру Харлову, министру международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василию Козлову.

Кроме того, сегодня пропали активисты "Открытой России" Артем Важенков и Игорь Рогов. Адвокаты "Правозащиты Открытки" обратились в посольство России в Белоруссии с просьбой о содействии в их поисках.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости скорейшего освобождения задержанных российских журналистов.